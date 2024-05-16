Бывший защитник Динамо признался, почему присоединился к ВСУ

Леонид Буряк, Владислав Ващук (вторая справа), Сергей Ребров и Юрий Максимов. Фото: УНИАН

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук рассказал, как принял решение вступить в Вооруженные силы. Спортсмен признался, что пошел в армию, чтобы его детям не пришлось воевать.

Ващук в интервью "Армия FM" рассказал, что встретил полномасштабную военную агрессию России в Гостомеле с семьей.

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Сразу после деоккупации Киевской области Владислав Ващук занялся волонтерской деятельностью. Вместе с другими спортсменами он организовывал благотворительные матчи, собирался средства на дроны, тепловизоры и автомобили для ВСУ.

Владислав Ващук в ВСУ. Фото: Facebook

Как Ващук попал в армию

Владислав Ващук дружит с полковником Нацгвардии Всеволодом Стеблюком, попросившим сыграть несколько выставочных матчей. Именно он и предложил экс-футболисту присоединиться к медицинской роте НГУ "Буревій".

Решение отправиться в армию Ващук принял за ночь. Он понял, что не может поступить иначе. На следующее утро он сообщил о своем решении, подписал документы и отправился в Шевченковский ТЦК Киева.

"Общаюсь с разными фондами, таким образом закрываем текущие потребности подразделения. Я уже почти год, как в армии. На эвакуацию еду повсюду, где потребность и командир скажет. За это время совершил более 60 эвакуаций", — признался Ващук.

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