Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-футболист Ващук рассказал, помогает ли Зинченко военным arrow

Экс-футболист Ващук рассказал, помогает ли Зинченко военным

8 апреля 2024 19:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Экс-футболист Ващук рассказал, помогает ли Зинченко военным
Владислав Ващук во время присяги. Фото: Подразделение НГУ "Буревий"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заявлением о готовности мобилизоваться в Вооруженные силы Украины нарвался на критиков. Одним из хейтеров стал защитник "Галатасарая" Серж Орье, посоветовавший "Зине" не ждать, а уйти добровольцем.

В комментарии "Спорт-Экспресс" на слова Зинченко и Орье отреагировал бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, защищающий Украину в составе Национальной гвардии.

Читайте также:
Александр Зинченко
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Ващук считает заявления Орье провокациями

По словам Ващука, Зинченко всем сердцем поддерживает военных и беженцев. К тому же, Александр ни разу не отказал в помощи подразделению, в котором служит Владислав.

"Я знаю точно, что Саша всем сердцем искренне поддерживает нас, военных и украинских беженцев. Я к нему обращался, и он ни разу не отказал, решил вопрос нашей медицинской роты, за что ему большое спасибо. Зинченко ответил мне сразу: "Без вопросов, Влад. Всегда обращайся", — сказал Ващук.

По словам Владислава, Зинченко лучше помогать Украине волонтерством и своей игрой, чем на передовой. При этом он советует не обращать внимания на Орье.

"На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, как человек небедный, да поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителей Европы, интересах", — добавил Ващук.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

война
футбол
Александр Зинченко
Владислав Ващук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку