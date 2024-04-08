Экс-футболист Ващук рассказал, помогает ли Зинченко военным

Владислав Ващук во время присяги. Фото: Подразделение НГУ "Буревий"

Украинский игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заявлением о готовности мобилизоваться в Вооруженные силы Украины нарвался на критиков. Одним из хейтеров стал защитник "Галатасарая" Серж Орье, посоветовавший "Зине" не ждать, а уйти добровольцем.

В комментарии "Спорт-Экспресс" на слова Зинченко и Орье отреагировал бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, защищающий Украину в составе Национальной гвардии.

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Александр Зинченко во время тренировки. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Ващук считает заявления Орье провокациями

По словам Ващука, Зинченко всем сердцем поддерживает военных и беженцев. К тому же, Александр ни разу не отказал в помощи подразделению, в котором служит Владислав.

"Я знаю точно, что Саша всем сердцем искренне поддерживает нас, военных и украинских беженцев. Я к нему обращался, и он ни разу не отказал, решил вопрос нашей медицинской роты, за что ему большое спасибо. Зинченко ответил мне сразу: "Без вопросов, Влад. Всегда обращайся", — сказал Ващук.

По словам Владислава, Зинченко лучше помогать Украине волонтерством и своей игрой, чем на передовой. При этом он советует не обращать внимания на Орье.

"На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, как человек небедный, да поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителей Европы, интересах", — добавил Ващук.

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