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Ексфутболіст Ващук розповів, чи допомагає Зінченко військовим

8 квітня 2024 19:47
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Агабекян Карен
редактор
Ексфутболіст Ващук розповів, чи допомагає Зінченко військовим
Владислав Ващук під час присяги. Фото: Підрозділ НГУ "Буревій"
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Агабекян Карен
редактор

Український гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко заявою про готовність мобілізуватися у Збройні сили України нарвався на критиків. Одним із хейтерів став захисник "Галатасарая" Серж Ор'є, який порадив "Зіні" не чекати, а піти добровольцем.

У коментарі "Спорт-Експресс" на слова Зінченка та Ор'є відреагував колишній гравець "Динамо" та збірної України Владислав Ващук, який наразі захищає Україну в складі Національної гвардії.

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Олександр Зінченко під час тренування. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Ващук вважає заяви Ор'є провокаціями

За словами Ващука, Зінченко всім серцем  підтримує військових й біженців. До того ж Олександр жодного разу не відмовив у допомозі підрозділу, в якому служить Владислав.

"Я знаю, точно, що Сашко всім серцем щиро підтримує нас, військових і українських біженців. Я до нього звертався і він ні разу не відмовив, розв'язав питання нашої медичної роти, за що йому дуже дякую. Зінченко відповів мені одразу: "Без питань, Владе. Завжди звертайся", — сказав Ващук.

За словами Владислава, Зінченку наразі краще допомагати Україні волонтерством та своєю грою ніж на передовій. При цьому він радить не звертати уваги на Ор'є.

"На Ор’є не потрібно звертати уваги. Це звичайна провокація. Нехай Ор’є не лізе в наші справи і не підказує, що нам робити. Самі розберемося! А краще, як людина небідна, нехай допоможе обороні України фінансово, це в їхніх, багатих жителів Європи, інтересах", — додав Ващук.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.

Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.

війна
футбол
Олександр Зінченко
Владислав Ващук

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