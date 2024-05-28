Роналду получил новое выгодное предложение — португалец продолжит карьеру

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время подпишет выгодный контракт. Опытный полузащитник не собирается завершать карьеру в ближайшие годы.

Роналду будет выступать на профессиональном уровне еще как минимум два года, сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Атакующий полузащитник "Аль-Насра" провел выдающийся сезон в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. Он не помог своей команды завоевать золотые медали первенства, но с отрывом стал лучшим бомбардиром турнира, опередив Александара Митровича из "Аль-Хиляля" на семь голов.

Где Роналду продолжит карьеру

Во время матча "Аль-Наср" — "Аль-Иттихад" (4:2) Криштиану Роналду оформил дубль и довел количество голов за сезон до 35. Этот результат является рекордом для чемпионата Саудовской Аравии. Неудивительно, что "Аль-Наср" решил продлить контракт с 39-летним футболистом.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Несмотря на то, что соглашение португальца с саудовским клубом истекает летом следующего года, ему предложат продлить контракт еще на 12 месяцев. Помимо основной зарплаты Роналду получит целый ряд бонусов в случае удачного выступления. Ожидается, что Криштиану согласится с этим предложением.

Чемпионом Саудовской Аравии в нынешнем сезоне стал "Аль-Хиляль", который набрал рекордные 96 баллов и прошел сезон без поражений.

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