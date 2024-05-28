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Роналду отримав нову вигідну пропозицію — португалець продовжить кар'єру

28 травня 2024 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду отримав нову вигідну пропозицію — португалець продовжить кар'єру
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду найближчим часом підпише вигідний контракт. Досвідчений півзахисник не збирається завершувати кар'єру найближчим часом.

Роналду виступатиме на професійному рівні ще як мінімум два роки, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

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Атакувальний півзахисник "Аль-Насра" провів успішний сезон у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу. Він не допоміг своєї команди здобути золоті медалі першості, але з відривом став найкращим бомбардиром турніру, випередивши Олександра Мітровича з "Аль-Хіляля" на сім голів.

Де Роналду продовжить кар'єру

Під час матчу "Аль-Наср" — "Аль-Іттіхад" (4:2) Кріштіану Роналду оформив дубль і довів кількість голів за сезон до 35. Цей результат є рекордом для чемпіонату Саудівської Аравії. Не дивно, що "Аль-Наср" вирішив продовжити контракт із 39-річним футболістом.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Попри те, що угода португальця із саудівським клубом спливає влітку наступного року, йому запропонують продовжити контракт ще на 12 місяців. Окрім основної зарплати Роналду отримає низку бонусів у разі вдалого виступу. Очікується, що Кріштіану погодиться із цією пропозицією.

Чемпіоном Саудівської Аравії цього сезону став "Аль-Хіляль", який набрав рекордні 96 балів і пройшов сезон без поразок.

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спорт
футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

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