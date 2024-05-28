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Ексгравець Динамо та збірної України став офіцером Нацгвардії

28 травня 2024 13:28
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Агабекян Карен
редактор
Ексгравець Динамо та збірної України став офіцером Нацгвардії
Офіцер НГУ Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишнього центрального захисника київського "Динамо", збірної України Владислава Ващука відзначено на військовій службі. В ексфутболіста з'явилось офіцерське звання.

Владислав нестиме службу як молодший лейтенант, повідомив військовослужбовець у Facebook.

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Наказ щодо Ващука. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Ващук отримав підвищення на військовій службі

Ващук після початку повномасштабного російського вторгнення жив в окупації на Київщині. Після виходу російських військ із регіону Владислав почав служити медиком у Національній гвардії.

Ващук у соцмережах опублікував наказ від 20 травня, згідно з яким йому надане звання молодшого лейтенанта.

Колишній футболіст служить у бригаді Національної гвардії "Буревій".

Ващук у свої 48 років служить медиком у зоні бойових дій. При цьому він домовляється із футболістами про волонтерську допомогу для свого підрозділу. Серед тих, хто допомагав бригаді, був Олександр Зінченко.

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війна
футбол
Нацгвардія
Динамо
Владислав Ващук

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