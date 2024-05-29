В сети показали, как выглядит Донбасс Арена во время оккупации "русским миром"
Начиная с 2014 года в оккупации находится главная жемчужина Донецка — "Донбасс Арена". Планы россиян на домашний стадион "Шахтера" постоянно меняются.
Согласно с последними фото арены, опубликованными страницей @SkhidnaPtashka, ее состояние становится все хуже.
Новые снимки "Донбасс Арены"
В Донецке на "Донбасс Арене" на текущий момент ничего не реставрируют. Вероятно, этого не делают из-за отсутствия средств и необходимых специалистов.
Как говорят местные жители, оккупантам проще и дешевле не поддерживать функционирование "Донбасс Арены", а просто нужно оплатить ее снос и постройку небольшого стандартного стадиона на пять тысяч мест.
Ранее боевики "ДНР" заявляли, что хотят найти спонсоров для своего футбольного клуба, который также назовут "Шахтер". Возможно, команда будет выступать на "Донбасс Арене", если арену не снесут.
Взгляд в историю
"Донбасс Арена", когда-то один из символов футбольного подъема Украины, введена в эксплуатацию в 2009 году. Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов потратил на ее сооружение 400 млн долларов. Дизайном стадиона в виде летающей тарелки занимались англичане, строил ее турецкий подрядчик.
Кроме стадиона на 50 тысяч человек, вокруг него появился парк на 25 гектар, где было 77 тысяч видов растений, и сад камней.
Стадион в годы своего счастливого существования принимал Лигу чемпионов, матчи Евро-2012, на нем проходили концерты звезд мировой величины, как Бьйонсе.
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