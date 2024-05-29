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В сети показали, как выглядит Донбасс Арена во время оккупации "русским миром"

29 мая 2024 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В сети показали, как выглядит Донбасс Арена во время оккупации "русским миром"
Украинская "Донбасс Арена". Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Начиная с 2014 года в оккупации находится главная жемчужина Донецка — "Донбасс Арена". Планы россиян на домашний стадион "Шахтера" постоянно меняются.

Согласно с последними фото арены, опубликованными страницей @SkhidnaPtashka, ее состояние становится все хуже.

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В Донецке на "Донбасс Арене" на текущий момент ничего не реставрируют. Вероятно, этого не делают из-за отсутствия средств и необходимых специалистов.

Донбасс Арена
"Донбасс Арена" в оккупации. Фото: @SkhidnaPtashka

Как говорят местные жители, оккупантам проще и дешевле не поддерживать функционирование "Донбасс Арены", а просто нужно оплатить ее снос и постройку небольшого стандартного стадиона на пять тысяч мест.

Донбасс Арена
"Донбасс Арена" в оккупации. Фото: @SkhidnaPtashka

Ранее боевики "ДНР" заявляли, что хотят найти спонсоров для своего футбольного клуба, который также назовут "Шахтер". Возможно, команда будет выступать на "Донбасс Арене", если арену не снесут.  

Взгляд в историю

"Донбасс Арена", когда-то один из символов футбольного подъема Украины, введена в эксплуатацию в 2009 году. Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов потратил на ее сооружение 400 млн долларов. Дизайном стадиона в виде летающей тарелки занимались англичане, строил ее турецкий подрядчик.

Кроме стадиона на 50 тысяч человек, вокруг него появился парк на 25 гектар, где было 77 тысяч видов растений, и сад камней.

Стадион в годы своего счастливого существования принимал Лигу чемпионов, матчи Евро-2012, на нем проходили концерты звезд мировой величины, как Бьйонсе.

Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

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футбол
ФК Шахтер
оккупанты
оккупация
Донбасс Арена

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