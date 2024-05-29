У мережі показали, як виглядає Донбас Арена під час окупації "рускім міром"

Українська "Донбас Арена". Фото: Google

Починаючи з 2014 року в окупації перебуває головна перлина Донецька — "Донбас Арена". При цьому плани росіян на домашній стадіон "Шахтаря" постійно змінюються.

Згідно з останніми фото арени, опублікованими сторінкою @ SkhidnaPtashka, її стан стає все гіршим.

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У Донецьку на "Донбас Арені" зараз нічого не реставрують. Ймовірно, цього не роблять через відсутність коштів та необхідних фахівців.

"Донбас Арена" в окупації. Фото: @SkhidnaPtashka

Як кажуть місцеві жителі, окупантам простіше і дешевше не підтримувати функціонування "Донбас Арени", а просто потрібно сплатити її знесення та будівництво невеликого стандартного стадіону на п'ять тисяч місць.

"Донбас Арена" в окупації. Фото: @SkhidnaPtashka

Раніше бойовики "ДНР" заявляли, що хочуть знайти спонсорів для свого футбольного клубу, який також назвуть "Шахтар". Можливо, команда виступатиме на "Донбас Арені", якщо арену не знесуть.

Погляд в історію

"Донбас Арену", колись один із символів футбольного підйому України, введено в експлуатацію у 2009 році. Власник "Шахтаря" Рінат Ахметов витратив на її спорудження 400 млн доларів. Дизайном стадіону у вигляді тарілки, що літає, займалися англійці, будував її турецький підрядник.

Окрім стадіону на 50 тисяч людей, навколо нього з'явився парк на 25 гектарів, де було 77 тисяч видів рослин, та сад каміння.

Стадіон у роки свого щасливого існування приймав Лігу чемпіонів, матчі Євро-2012, на ньому проходили концерти зірок світової величини, як Бейонсе.

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