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У Донецьку поряд з Донбас Ареною невідомі розвісили стрічки спротиву — фото

1 квітня 2024 19:51
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Агабекян Карен
редактор
У Донецьку поряд з Донбас Ареною невідомі розвісили стрічки спротиву — фото
"Донбас Арена" під час окупації. Фото: ПВО News Новини
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українці в Донецьку чекають на повернення Збройних сил. Паралельно вони допомагають, знищуючи російських окупантів та місцевих сепаратистів.

Рух спротиву, щоб показати свою присутність, проводить і морально психологічні операції, як біля "Донбас Арени".

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"Донбас Арена" під час окупації. Фото: ПВО News Новини

Окупантам показали, що український спротив є в Донецьку

Представники українського спротиву в Донецьку провели акцію біля колишньої футбольної перлини регіону. Партизани розвісили жовті стрічки, які є символом протистояння окупантам.

"Донбас Арена", колись символ футбольного прогресу України, була відкрита у 2009 році. Її створення коштувало власнику "Шахтаря" Рінату Ахметову 400 млн доларів. Дизайн стадіону, що нагадує тарілку, що літає, розробили англійці, а будівництвом займався турецький підрядник.

Окрім самого стадіону на 50 тисяч глядачів, навколо було створено парк площею 25 гектарів із 77 тисячами видів рослин та садом каміння.

За роки свого існування "Донбас Арена" приймала матчі Ліги чемпіонів, Євро-2012 та концерти світових зірок, таких як Бейонсе. Проте у 2014 році прийшла окупація, й арена відтоді  занепадає.

Нагадаємо, Ярмоленко розповів, чи готовий далі грати за "Динамо".

Партнери Мудрика з "Челсі" вимагають звільнити головного тренера.

Левандовський та Канселу не зіграють за "Барселону" в Ель Класико проти "Реала".

Шовковський пояснив, чому незадоволений грою "Динамо" у матчі з "Ворсклою". 

Дружина Роналду показала, на кого схожі діти футболіста.

війна
футбол
Донецьк
Донбас Арена

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