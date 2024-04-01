В Донецке рядом с Донбасс Ареной неизвестные развесили ленты сопротивления — фото

"Донбасс Арена" во время оккупации. Фото: ПВО News Новости

Украинцы в Донецке ждут возвращения Вооруженных сил. Параллельно они помогают, уничтожая русских окупантов и местных сепаратистов.

Движение сопротивления, чтобы показать свое присутствие, проводит и морально-психологические операции, как возле "Донбасс Арены".

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"Донбасс Арена" во время оккупации. Фото: ПВО News Новости

Оккупантам показали, что украинское сопротивление есть в Донецке

Представители украинского сопротивления в Донецке провели акцию у бывшей футбольной жемчужины региона. Партизаны развесили желтые ленты, являющиеся символом противостояния оккупантам.

"Донбасс Арена", когда-то символ футбольного прогресса Украины, была открыта в 2009 году. Ее создание обошлось владельцу "Шахтера" Ринату Ахметову в 400 млн долларов. Дизайн стадиона, напоминающего летающую тарелку, разработали англичане, а строительством занимался турецкий подрядчик.

Кроме самого стадиона на 50 тысяч зрителей, вокруг был создан парк площадью 25 гектаров с 77 тысячами видов растений и садом камней.

За годы своего существования "Донбасс Арена" принимала матчи Лиги чемпионов, матчи Евро-2012 и концерты мировых звезд, таких как Бейонсе. Однако в 2014 году пришла оккупация и арена с тех пор находится в упадке.

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