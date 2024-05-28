Жирона отказалась продавать Довбика известному клубу — детали

Артем Довбик празднует окончание сезона. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может остаться в каталонской команде и на следующий сезон. Клуб отклонил первое предложение по лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге.

Мадридский "Атлетико" не сможет подписать украинского игрока, сообщает Diario AS.

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Руководство "Жироны" получило первое предложение по трансферу Артема Довбика. Мадридский "Атлетико" пытался оформить переход 26-летнего футболиста за 25 млн евро. Эта сумма оказалась недостаточной для заключения сделки.

За какую сумму "Жирона" продаст Довбика

Украинский форвард забил 24 гола в этом сезоне и завоевал титул "Лучшего бомбардира" испанской Ла Лиги. Еще полгода назад появилась первая информация о других клубах, которые заинтересованы в трансфере Артема Довбика.

Артем Довбик с женой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Атлетико" собирается сделать Довбика своей главной трансферной целью в летнее межсезонье. В "Жироне" это понимают и не хотят продавать форварда до окончания Евро-2024. В каталонском клубе уверены, что трансферная стоимость игрока во время турнира вырастет.

"Жирона" хочет получить за Довбика как минимум 40 млн евро, но согласна на торги. При этом каталонцам придется заплатить 30% от стоимости трансфера Артема датскому клубу "Мидтьюлланну", которому принадлежит часть прав на игрока.

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