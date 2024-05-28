Жирона відмовилася продавати Довбика відомому клубу — деталі

Артем Довбик святкує закінчення сезону. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард "Жирони" та збірної України Артем Довбик може залишитися в каталонській команді й наступного сезону. Клуб відхилив першу пропозицію щодо кращого бомбардира сезону в Ла-Лізі.

Мадридський "Атлетіко" не зможе підписати українського гравця, повідомляє Diario AS.

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Керівництво "Жирони" отримало першу пропозицію щодо трансферу Артема Довбика. Мадридський "Атлетіко" намагався оформити перехід 26-річного футболіста за 25 млн євро. Ця сума виявилася недостатньою для укладання угоди.

За яку суму "Жирона" продасть Довбика

Український форвард забив 24 голи цього сезону і завоював титул "Кращого бомбардира" іспанської Ла-Ліги. Ще пів року тому з'явилася перша інформація про інші клуби, які зацікавлені у трансфері Артема Довбика.

Артем Довбик із дружиною. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Атлетіко" збирається зробити Довбика своєю головною трансферною метою у літнє міжсезоння. У "Жироні" це розуміють та не хочуть продавати форварда до закінчення Євро-2024. У каталонському клубі впевнені, що трансферна вартість гравця під час турніру зросте.

"Жирона" хоче отримати за Довбика як мінімум 40 млн євро, але згодна на торги. При цьому каталонцям доведеться заплатити 30% вартості трансферу Артема датському клубу "Мідтьюлланну", якому належить частина прав на гравця.

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