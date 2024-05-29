Шапаренко піде з Динамо найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко може розпочати наступний сезон у новому клубі. Президент "біло-синіх" готовий продати одну із головних зірок команди.

У послугах Шапаренка зацікавлені два відомі клуби, повідомляє Tutto Mercato.

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Цьогорічний сезон може виявитися останнім у "Динамо" для Миколи Шапаренка. Півзахиснику вже 25 років, і в клубі розуміють, що настав час його продати, щоби прогрес футболіста продовжився. Інтерес Шапаренка з боку європейських команд залишається стабільним. Він має як мінімум два варіанти для продовження кар'єри.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може перейти Шапаренко

Дортмундська "Боруссія" включила українця до списку футболістів, які можуть переїхати до Німеччини найближчим літом. Скаути цього клубу збираються відвідати кілька найближчих матчів за участю збірної України, щоб скласти думку про гру Шапаренка.

Микола Шапаренко перед грою із "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Також футболістом цікавиться італійська "Рома". На трансфері українця наполягає головний тренер з римської команди.

"Динамо" поки не отримало жодної пропозиції про перехід Шапаренка, але ситуація може змінитися найближчим часом. У сезоні 2023/2024 півзахисник зіграв за київську команду 22 матчі, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

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