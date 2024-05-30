У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/federico.titone/

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может не попасть в заявку на матч против "Боруссии" Дортмунд в финале Лиги чемпионов. На игру голкипер точно не полетит вместе со всей командой.

Сейчас голкипер даже не тренируется с остальной командой, сообщил портал COPE.

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По информации источника, Лунин заразился гриппом и в последние несколько дней не тренировался в общей группе "Королевского клуба".

Лунин не полетит с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов. Случится это потому, что в клубе хотят избежать заражения других игроков. При этом еще сохраняются шансы, что футболист выздоровеет и присоединится к команде

Окончательное решение о присутствии Лунина в команде примут после обследования. Если в пятницу или в субботу вратарь присоединится к команде, то его выход в стартовом составе будет маловероятным.

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