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У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов

30 мая 2024 10:04
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Агабекян Карен
редактор
У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/federico.titone/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может не попасть в заявку на матч против "Боруссии" Дортмунд в финале Лиги чемпионов. На игру голкипер точно не полетит вместе со всей командой.

Сейчас голкипер даже не тренируется с остальной командой, сообщил портал COPE.

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По информации источника, Лунин заразился гриппом и в последние несколько дней не тренировался в общей группе "Королевского клуба".

Лунин не полетит с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов. Случится это потому, что в клубе хотят избежать заражения других игроков. При этом еще сохраняются шансы, что футболист выздоровеет и присоединится к команде

Окончательное решение о присутствии Лунина в команде примут после обследования. Если в пятницу или в субботу вратарь присоединится к команде, то его выход в стартовом составе будет маловероятным.

"Реал" 1 июня в финале Лиги чемпионов на "Уэмбли" сыграет с дортмундской "Боруссией".

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Лунин может не сыграть в финале Лиги Чемпионов — известна причина.

В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром".

футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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