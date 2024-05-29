Лунин может не сыграть в финале Лиги Чемпионов — известна причина

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин продолжает восстанавливаться после вирусного заболевания. Он может пропустить важнейший матч нынешнего сезона.

Лунин пропустил уже несколько тренировок в составе "Реала", сообщает Marca.

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Тренерский штаб мадридского "Реала" столкнулся с серьезной дилеммой перед финалом Лиги чемпионов. Наставник команды Карло Анчелотти недоволен игрой Тибо Куртуа в последних матчах. При этом Андрей Лунин остается недоступен для выхода в основном составе.

Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин не тренируется в "Реале"

Несколько дней назад Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь пропустил занятие команды из-за вирусного заболевания. С тех пор в "Реале" не комментировали ситуацию с вратарями. Но сегодня стало известно, что Лунин не тренируется уже три дня подряд.

Это может стать проблемой для украинского голкипера. Уже в субботу, 1 июня, "Реал" сыграет с "Боруссией" (Дортмунд) в финале Лиги чемпионов. Если Лунин не успеет выздороветь и набрать оптимальную форму, в основном составе "бланкос" выйдут Куртуа или Кепа.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч во всех турнирах и пропустил 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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