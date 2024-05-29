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Лунин может не сыграть в финале Лиги Чемпионов — известна причина

29 мая 2024 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может не сыграть в финале Лиги Чемпионов — известна причина
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин продолжает восстанавливаться после вирусного заболевания. Он может пропустить важнейший матч нынешнего сезона. 

Лунин пропустил уже несколько тренировок в составе "Реала", сообщает Marca

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Тренерский штаб мадридского "Реала" столкнулся с серьезной дилеммой перед финалом Лиги чемпионов. Наставник команды Карло Анчелотти недоволен игрой Тибо Куртуа в последних матчах. При этом Андрей Лунин остается недоступен для выхода в основном составе. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин не тренируется в "Реале"

Несколько дней назад Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь пропустил занятие команды из-за вирусного заболевания. С тех пор в "Реале" не комментировали ситуацию с вратарями. Но сегодня стало известно, что Лунин не тренируется уже три дня подряд. 

Это может стать проблемой для украинского голкипера. Уже в субботу, 1 июня, "Реал" сыграет с "Боруссией" (Дортмунд) в финале Лиги чемпионов. Если Лунин не успеет выздороветь и набрать оптимальную форму, в основном составе "бланкос" выйдут Куртуа или Кепа. 

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч во всех турнирах и пропустил 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 

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В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром". 

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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