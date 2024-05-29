Довбик помог раненному военнослужащему — что сделал футболист

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Известный телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о неординарном поступке форварда "Жироны" Артема Довбика. Футболист трогательно пообщался с одним из своих болельщиков.

Довбик поддержал раненого защитника Украины, сообщил Анатолич на своей странице в Instagram.

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Артем Довбик с женой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Волонтер познакомился с одним из молодых бойцов, который восстанавливается после хирургического вмешательства. Оказалось, что парню всего 19 лет, он добровольно пошел на фронт и взял себе позывной "Жирона".

Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Разговор с Довбиком

Раненый солдат оказался футбольным болельщиком, который с интересом следит за выступлениями украинских футболистов в зарубежных клубах. Одним из его любимых игроков является Артем Довбик.

Анатолий Анатолич предложил солдату записать футболисту видео прямо из автомобиля скорой помощи. Довбик ответил защитнику Украины буквально через несколько минут. Началась трогательная переписка, которая воодушевила раненого бойца.

"У меня буквально мурашки по телу от того, насколько все это важно. Один из лучших футболистов мира вот так сразу ответил на сообщение. Хочу его поблагодарить. Украинские спортсмены — пример для подражания", — рассказал Анатолич.

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