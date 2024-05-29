Довбик допоміг пораненому військовослужбовцю — що зробив футболіст

Артем Довбик в складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про неординарний вчинок форварда "Жирони" Артема Довбика. Футболіст зворушливо поспілкувався з одним зі своїх уболівальників.

Довбик підтримав пораненого захисника України, повідомив Анатоліч на своїй сторінці в Instagram.

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Телеведучий Анатолій Анатоліч продовжує активно займатися волонтерською діяльністю. Нещодавно він побував в одному зі шпиталів Дніпра, де оперують військовослужбовців ЗСУ.

Артем Довбик з дружиною. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Волонтер познайомився з одним із молодих бійців, який відновлюється після хірургічного втручання. Виявилося, що хлопцю лише 19 років, він добровільно пішов на фронт і взяв собі позивний "Жирона".

Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Розмова із Довбиком

Поранений солдат виявився футбольним вболівальником, який з цікавістю стежить за виступами українських футболістів у закордонних клубах. Одним із його улюблених гравців є Артем Довбик.

Анатолій Анатоліч запропонував солдату записати футболісту відео прямо з автомобіля швидкої допомоги. Довбик відповів захиснику України буквально за декілька хвилин. Почалося зворушливе спілкування, яке надихнуло пораненого бійця.

"У мене буквально мурашки по тілу від того, наскільки все це важливо. Один із найкращих футболістів світу ось так одразу відповів на повідомлення. Хочу йому подякувати. Українські спортсмени — приклад для наслідування", — розповів Анатоліч.

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