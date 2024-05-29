Циганков поділився планами на наступний сезон — де гратиме українець
Атакувальний півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про те, де хоче грати наступного сезону. Футболіст не знає, чи продовжить кар'єру в іспанській "Жироні".
Циганков назвав свою головну мету на найближчі місяці, повідомляє офіційний сайт "Жирони".
Віктор Циганков подякував "Жирону" та її вболівальникам за підтримку, яку він отримав за останні півтора сезону. Українець заявив, що він та його родина щасливі у Каталонії. Він з великою наснагою одягає футболку "Жирони" на кожен матч.
Де гратиме Циганков
Український футболіст визнав, що чутки про його звільнення з клубу з'явилися ще взимку. При цьому півзахисник відверто зізнався, що не знає, в якій команді продовжить кар'єру. Проте він мріє знову зіграти у Лізі чемпіонів, оскільки з дитинства слідкує за матчами цього турніру. За підсумками цього сезону "Жирона" здобула право дебютувати у ЛЧ.
Головною метою на найближчі місяці Циганков вважає виступ на Євро-2024 у складі збірної України. Він уже готується до турніру та не сумнівається, що команда Сергія Реброва зуміє порадувати вболівальників та подарувати їм позитивні емоції.
У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв у чемпіонаті Іспанії 30 матчів, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач.
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