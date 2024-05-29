Циганков поділився планами на наступний сезон — де гратиме українець

Віктор Циганков відзначає закінчення сезону. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Атакувальний півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про те, де хоче грати наступного сезону. Футболіст не знає, чи продовжить кар'єру в іспанській "Жироні".

Циганков назвав свою головну мету на найближчі місяці, повідомляє офіційний сайт "Жирони".

Читайте також:

Віктор Циганков подякував "Жирону" та її вболівальникам за підтримку, яку він отримав за останні півтора сезону. Українець заявив, що він та його родина щасливі у Каталонії. Він з великою наснагою одягає футболку "Жирони" на кожен матч.

Віктор Циганков дякує вболівальникам "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Де гратиме Циганков

Український футболіст визнав, що чутки про його звільнення з клубу з'явилися ще взимку. При цьому півзахисник відверто зізнався, що не знає, в якій команді продовжить кар'єру. Проте він мріє знову зіграти у Лізі чемпіонів, оскільки з дитинства слідкує за матчами цього турніру. За підсумками цього сезону "Жирона" здобула право дебютувати у ЛЧ.

Головною метою на найближчі місяці Циганков вважає виступ на Євро-2024 у складі збірної України. Він уже готується до турніру та не сумнівається, що команда Сергія Реброва зуміє порадувати вболівальників та подарувати їм позитивні емоції.

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв у чемпіонаті Іспанії 30 матчів, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" під час окупації "руськім міром".

Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

Ексгравець "Динамо" та збірної України став офіцером Нацгвардії.