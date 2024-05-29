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Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец

29 мая 2024 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец
Виктор Цыганков отмечает окончание сезона. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о том, где хочет играть в следующем сезоне. Футболист не знает, продолжит ли карьеру в испанской "Жироне". 

Цыганков назвал свою главную цель на ближайшие месяцы, сообщает официальный сайт "Жироны". 

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Виктор Цыганков поблагодарил "Жирону" и ее болельщиков за поддержку, которую он получил за последние полтора сезона. Украинец заявил, что он и его семья счастливы в Каталонии. Он с большим воодушевлением надевает футболку "Жироны" на каждый матч. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков благодарит болельщиков "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Где будет играть Цыганков 

Украинский футболист признал, что слухи о его уходе из клуба появились еще зимой. При этом полузащитник откровенно признался в том, что не знает, в какой команде продолжит карьеру. Однако он мечтает снова сыграть в Лиге чемпионов, поскольку с детства следит за матчами этого турнира. По итогам нынешнего сезона "Жирона" завоевала право дебютировать в ЛЧ. 

Главной целью на ближайшие месяцы Цыганков считает выступление на Евро-2024 в составе сборной Украины. Он уже готовится к турниру и не сомневается, что команда Сергея Реброва сумеет порадовать болельщиков и подарить им положительные эмоции. 

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл в чемпионате Испании 30 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. 

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины стал офицером Нацгвардии.

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