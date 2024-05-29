Лунін може не зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів — відома причина

Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін продовжує відновлюватися після вірусного захворювання. Він може пропустити найважливіший матч цього сезону.

Лунін пропустив уже декілька тренувань у складі "Реала", повідомляє Marca.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" зіштовхнувся із серйозною дилемою перед фіналом Ліги чемпіонів. Наставник команди Карло Анчелотті незадоволений грою Тібо Куртуа в останніх матчах. При цьому Андрій Лунін залишається недоступним для виходу в основному складі.

Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін не тренується у "Реалі"

Декілька днів тому Карло Анчелотті повідомив, що український воротар пропустив команду через вірусне захворювання. З того часу у "Реалі" не коментували ситуацію з воротарями. Але сьогодні стало відомо, що Лунін не тренується вже три дні поспіль.

Це може стати проблемою для українського голкіпера. Вже у суботу, 1 червня, "Реал" зіграє з "Боруссією" (Дортмунд) у фіналі Ліги чемпіонів. Якщо Лунін не встигне одужати та набрати оптимальну форму, в основному складі "бланкос" вийдуть Куртуа чи Кепа.

Цього сезону Лунін зіграв за "Реал" 31 матч у всіх турнірах і пропустив 32 голи. У 12 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота у недоторканності.

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