Лунін може не зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів — відома причина
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін продовжує відновлюватися після вірусного захворювання. Він може пропустити найважливіший матч цього сезону.
Лунін пропустив уже декілька тренувань у складі "Реала", повідомляє Marca.
Тренерський штаб мадридського "Реала" зіштовхнувся із серйозною дилемою перед фіналом Ліги чемпіонів. Наставник команди Карло Анчелотті незадоволений грою Тібо Куртуа в останніх матчах. При цьому Андрій Лунін залишається недоступним для виходу в основному складі.
Лунін не тренується у "Реалі"
Декілька днів тому Карло Анчелотті повідомив, що український воротар пропустив команду через вірусне захворювання. З того часу у "Реалі" не коментували ситуацію з воротарями. Але сьогодні стало відомо, що Лунін не тренується вже три дні поспіль.
Це може стати проблемою для українського голкіпера. Вже у суботу, 1 червня, "Реал" зіграє з "Боруссією" (Дортмунд) у фіналі Ліги чемпіонів. Якщо Лунін не встигне одужати та набрати оптимальну форму, в основному складі "бланкос" вийдуть Куртуа чи Кепа.
Цього сезону Лунін зіграв за "Реал" 31 матч у всіх турнірах і пропустив 32 голи. У 12 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота у недоторканності.
Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.
Циганков поділився планами на наступний сезон — де гратиме українець.
Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.
Довбик допоміг пораненому військовослужбовцю — що зробив футболіст.
У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" під час окупації "руськім міром".
Читайте Новини.LIVE!