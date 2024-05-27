Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов

Андрей Лунин в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов. Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о заболевании молодого голкипера.

Место в воротах "королевского клуба" может занять Кепа Аррисабалага, сообщает Marca.

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Андрей Лунин после игры с "Баварией". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Проблемы "Реала" с голкиперами

В недавнем матче чемпионата Испании с "Бетисом" (0:0) ворота мадридской команды защищал Тибо Куртуа. Бельгиец допустил несколько грубых ошибок, что вызвало критику со стороны тренерского штаба "бланкос".

Ожидается, что в финале Лиги чемпионов сможет сыграть Андрей Лунин. Однако оказалось, что украинский вратарь заболел. Карло Анчелотти заявил, что у голкипера уже несколько дней повышенная температура.

Итальянский наставник "Реала" примет решение о том, кто из вратарей сыграет в стартовом составе, в день матча. Он упомянул, что в команде есть Кепа Аррисабалага, который готов помочь "Реалу" в сложный момент.

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