Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів
Воротар збірної України Андрій Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про захворювання молодого голкіпера.
Місце у воротах "королівського клубу" може зайняти Кепа Аррісабалага, повідомляє Marca.
Мадридський "Реал" готується до завершального матчу сезону проти дортмундської "Боруссії". Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Проблеми "Реала" із голкіперами
У недавньому матчі чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (0:0) ворота мадридської команди захищав Тібо Куртуа. Бельгієць припустився декількох грубих помилок, що викликало критику з боку тренерського штабу "бланкос".
Очікується, що у фіналі Ліги чемпіонів зможе зіграти Андрій Лунін. Проте виявилось, що український воротар захворів. Карло Анчелотті заявив, що у голкіпера вже декілька днів підвищена температура.
Італійський наставник "Реала" ухвалить рішення про те, хто з воротарів зіграє у стартовому складі, у день матчу. Він згадав, що у команді є Кепа Аррісабалага, який готовий допомогти "Реалу" у складний момент.
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