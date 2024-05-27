Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Андрій Лунін у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Воротар збірної України Андрій Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про захворювання молодого голкіпера.

Місце у воротах "королівського клубу" може зайняти Кепа Аррісабалага, повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" готується до завершального матчу сезону проти дортмундської "Боруссії". Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Андрій Лунін після гри з "Баварією". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Проблеми "Реала" із голкіперами

У недавньому матчі чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (0:0) ворота мадридської команди захищав Тібо Куртуа. Бельгієць припустився декількох грубих помилок, що викликало критику з боку тренерського штабу "бланкос".

Очікується, що у фіналі Ліги чемпіонів зможе зіграти Андрій Лунін. Проте виявилось, що український воротар захворів. Карло Анчелотті заявив, що у голкіпера вже декілька днів підвищена температура.

Італійський наставник "Реала" ухвалить рішення про те, хто з воротарів зіграє у стартовому складі, у день матчу. Він згадав, що у команді є Кепа Аррісабалага, який готовий допомогти "Реалу" у складний момент.

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