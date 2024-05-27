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Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів

27 травня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів
Андрій Лунін у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар збірної України Андрій Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про захворювання молодого голкіпера.

Місце у воротах "королівського клубу" може зайняти Кепа Аррісабалага, повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" готується до завершального матчу сезону проти дортмундської "Боруссії". Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Андрій Лунін
Андрій Лунін після гри з "Баварією". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Проблеми "Реала" із голкіперами

У недавньому матчі чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (0:0) ворота мадридської команди захищав Тібо Куртуа. Бельгієць припустився декількох грубих помилок, що викликало критику з боку тренерського штабу "бланкос".

Очікується, що у фіналі Ліги чемпіонів зможе зіграти Андрій Лунін. Проте виявилось, що український воротар захворів. Карло Анчелотті заявив, що у голкіпера вже декілька днів підвищена температура.

Італійський наставник "Реала" ухвалить рішення про те, хто з воротарів зіграє у стартовому складі, у день матчу. Він згадав, що у команді є Кепа Аррісабалага, який готовий допомогти "Реалу" у складний момент.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

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спорт
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Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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