Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/federico.titone/

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може не потрапити до заявки на матч проти "Боруссії" Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів. На гру голкіпер точно не полетить разом із усією командою.

Наразі голкіпер навіть не тренується з рештою команди, повідомив портал COPE.

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За інформацією джерела, Лунін заразився грипом і останні кілька днів не тренувався в загальній групі "Королівського клубу".

Лунін не полетить із командою до Лондона на фінал Ліги чемпіонів. Станеться це тому, що у клубі хочуть уникнути зараження інших гравців. При цьому ще зберігаються шанси, що футболіст видужає та приєднається до команди

Остаточне рішення про присутність Луніна у команді ухвалять після обстеження. Якщо у п'ятницю чи суботу воротар приєднається до команди, то його вихід у стартовому складі буде малоймовірним.

"Реал" 1 червня у фіналі Ліги чемпіонів на "Уемблі" зіграє з дортмундською "Боруссією".

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