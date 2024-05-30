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Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

30 травня 2024 10:04
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Агабекян Карен
редактор
Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/federico.titone/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може не потрапити до заявки на матч проти "Боруссії" Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів. На гру голкіпер точно не полетить разом із усією командою.

Наразі голкіпер навіть не тренується з рештою команди, повідомив портал COPE.

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За інформацією джерела, Лунін заразився грипом і останні кілька днів не тренувався в загальній групі "Королівського клубу".

Лунін не полетить із командою до Лондона на фінал Ліги чемпіонів. Станеться це тому, що у клубі хочуть уникнути зараження інших гравців. При цьому ще зберігаються шанси, що футболіст видужає та приєднається до команди

Остаточне рішення про присутність Луніна у команді ухвалять після обстеження. Якщо у п'ятницю чи суботу воротар приєднається до команди, то його вихід у стартовому складі буде малоймовірним.

"Реал" 1 червня у фіналі Ліги чемпіонів на "Уемблі" зіграє з дортмундською "Боруссією".

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Циганков поділився планами на наступний сезон — де гратиме українець.

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Лунін може не зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів — відома причина. 

У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" під час окупації "руськім міром".

футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Боруссія Дортмунд
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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