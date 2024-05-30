Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може не потрапити до заявки на матч проти "Боруссії" Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів. На гру голкіпер точно не полетить разом із усією командою.
Наразі голкіпер навіть не тренується з рештою команди, повідомив портал COPE.
Лунін виявився заразним для команди
За інформацією джерела, Лунін заразився грипом і останні кілька днів не тренувався в загальній групі "Королівського клубу".
Лунін не полетить із командою до Лондона на фінал Ліги чемпіонів. Станеться це тому, що у клубі хочуть уникнути зараження інших гравців. При цьому ще зберігаються шанси, що футболіст видужає та приєднається до команди
Остаточне рішення про присутність Луніна у команді ухвалять після обстеження. Якщо у п'ятницю чи суботу воротар приєднається до команди, то його вихід у стартовому складі буде малоймовірним.
"Реал" 1 червня у фіналі Ліги чемпіонів на "Уемблі" зіграє з дортмундською "Боруссією".
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