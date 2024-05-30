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Леоненко извинился перед Маркевичем за насмешки

30 мая 2024 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Леоненко извинился перед Маркевичем за насмешки
Футбольный Эксперт Виктор Леоненко. Фото: УНІАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко понял, что был неправ, когда насмехался над главным тренером "Карпат" Мироном Маркевичем. Эксперту ранее не понравилось, что специалист отказался принимать серебряные медали Первой лиги.

Леоненко извинился перед Маркевичем за свои слова, передает Спорт-Экспресс Украина.

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Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"

Леоненко изменил свое мнение

Маркевич после финала рассказал, что отказался от награждения потому, что потратил много эмоций и чувствовал себя плохо. Он вместо получения медалей обратился к врачам и отправился с ними в автобус.

Леоненко рассказал, что ему хватило объяснений Маркевича и поэтому он извинился перед ним.

"Изменил мнение. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов. Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно — быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь", — сказал эксперт.

По итогам сезона Первой лиги "Карпаты" вышли в УПЛ со второго места, а первая позиция досталась "Ингульцу".

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон.

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов.

Карпаты
Первая лига
Мирон Маркевич
Виктор Леоненко

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