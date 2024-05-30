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Шовковский назвал главное разочарование в Динамо и поделился планами на новый сезон

30 мая 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский назвал главное разочарование в Динамо и поделился планами на новый сезон
Тренер Александр Шовковский (справа) и форвард Владислав Супряга. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвел итоги минувшего сезона. Наставник заявил, что гордится своей командой. 

Молодой специалист поделился впечатлениями от первых месяцев самостоятельной тренерской карьеры на своей странице в Facebook

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Александр Шовковский поблагодарил украинских защитников за возможность заниматься футболом даже во время полномасштабной войны. Также тренер выразил признательность бывшему наставнику "Динамо" Мирче Луческу и своему штабу, чья поддержка оказалась очень важной для Шовковского. 

Бывший вратарь сборной Украины рассказал, что не мог себе представить, каким будет его первый сезон в качестве главного тренера "Динамо". Он вспомнил о матчах, которые продлились 4 часа из-за воздушных тревог, а также о том, как футболисты команды укрывались в бункере вместо проведения восстановительных тренировок. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что Шовковский пообещал болельщикам 

Тренер "Динамо" заверил, что никакие трудности не в состоянии сломить дух футболистов команды. Александр Шовковский заявил, что главной целью "бело-синих" на сезон 2024/2025 станет возвращение в столицу золотых медалей чемпионата Украины. 

Тренер предложил болельщикам поддержать футболистов во время чемпионата Европы и Олимпийских игр. Он не сомневается, что украинские спортсмены удивят мир своими победами. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

спорт
футбол
Динамо
тренер
Александр Шовковский

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