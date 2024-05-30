Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський назвав головне розчарування у Динамо та поділився планами на новий сезон arrow

Шовковський назвав головне розчарування у Динамо та поділився планами на новий сезон

30 травня 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський назвав головне розчарування у Динамо та поділився планами на новий сезон
Тренер Олександр Шовковський (праворуч) та форвард Владислав Супряга. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський підбив підсумки минулого сезону. Наставник заявив, що пишається своєю командою.

Молодий фахівець поділився враженнями від перших місяців самостійної тренерської кар'єри на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Олександр Шовковський подякував українським захисникам за можливість займатися футболом навіть під час повномасштабної війни. Також тренер висловив вдячність колишньому наставнику "Динамо" Мірчі Луческу та своєму штабу, чия підтримка виявилася дуже важливою для Шовковського.

Колишній воротар збірної України розповів, що не міг собі уявити, яким буде його перший сезон як головний тренер "Динамо". Він згадав про матчі, які тривали 4 години через повітряні тривоги, а також про те, як футболісти команди ховалися в бункері замість проведення відновлювальних тренувань.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський пообіцяв уболівальникам

Тренер "Динамо" запевнив, що жодні труднощі не спроможні зламати дух футболістів команди. Олександр Шовковський заявив, що головною метою "біло-синіх" на сезон 2024/2025 стане повернення до столиці золотих медалей чемпіонату України.

Тренер запропонував уболівальникам підтримати футболістів під час чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. Він не сумнівається, що українські спортсмени здивують світ своїми перемогами.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. 

спорт
футбол
Динамо
тренер
Олександр Шовковський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище