Шовковський назвав головне розчарування у Динамо та поділився планами на новий сезон

Тренер Олександр Шовковський (праворуч) та форвард Владислав Супряга. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський підбив підсумки минулого сезону. Наставник заявив, що пишається своєю командою.

Молодий фахівець поділився враженнями від перших місяців самостійної тренерської кар'єри на своїй сторінці у Facebook.

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Олександр Шовковський подякував українським захисникам за можливість займатися футболом навіть під час повномасштабної війни. Також тренер висловив вдячність колишньому наставнику "Динамо" Мірчі Луческу та своєму штабу, чия підтримка виявилася дуже важливою для Шовковського.

Колишній воротар збірної України розповів, що не міг собі уявити, яким буде його перший сезон як головний тренер "Динамо". Він згадав про матчі, які тривали 4 години через повітряні тривоги, а також про те, як футболісти команди ховалися в бункері замість проведення відновлювальних тренувань.

Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський пообіцяв уболівальникам

Тренер "Динамо" запевнив, що жодні труднощі не спроможні зламати дух футболістів команди. Олександр Шовковський заявив, що головною метою "біло-синіх" на сезон 2024/2025 стане повернення до столиці золотих медалей чемпіонату України.

Тренер запропонував уболівальникам підтримати футболістів під час чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. Він не сумнівається, що українські спортсмени здивують світ своїми перемогами.

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