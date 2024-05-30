Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — Борнмут готовий продати українця

Ілля Забарний дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний отримає можливість перейти до одного з найвідоміших клубів Європи. Трансфер відбудеться одразу після Євро-2024.

"Борнмут" готовий продати Забарного, якщо футболіст погодиться на перехід, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих гравців "Борнмута", який минулого сезону достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні англійського футболу. Виступ гравця звернув на нього увагу деяких топклубів.

Куди може перейти Забарний

Керівництво італійського "Мілана" цікавиться молодим захисником "Борнмута". Представники "россонері" не сумніваються, що 21-річний футболіст швидко адаптується до Серії А і надовго стане лідером оборони команди. Італійці готові запропонувати за гравця збірної України 30 млн євро.

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Контракт Забарного з "Борнмутом" діє до літа 2028 року, і англійський клуб не хоче продавати гравця до Євро-2024. Після континентальної першості трансферна вартість гравця може зрости. До того ж відомо про інтерес до українця з боку "Ліверпуля" та інших клубів АПЛ.

Нагадаємо, Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.