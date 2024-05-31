Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може більше не зіграти за лондонський клуб. З'явився новий претендент на молодого вінгера, який готовий зробити "синім" пропозицію щодо гравця.

"Челсі" готовий відпустити українця, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє Daily Mail.

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Минулий сезон вийшов неоднозначним для Михайла Мудрика. На початку 2024 півзахисник втратив місце в складі "Челсі", але зумів переконати Маурісіо Почеттіно в тому, що здатний приносити користь команді.

Нещодавно керівництво "синіх" знову змінило наставника, і новий тренерський штаб має намір змінити склад команди. Мудрик більше не є "недоторканим" гравцем лондонського клубу.

Куди може піти Мудрик

Мюнхенська "Баварія" зацікавлена у трансфері 23-річного футболіста. Новий головний тренер німецької команди Венсан Компані працював в Англії та знає, на що здатний український футболіст. "Баварія" хоче взяти Мудрика в оренду до кінця сезону із правом викупу. Але "Челсі" наполягатиме на продажі футболіста.

Георгій Судаков, Олександр Гливинський, Максим Таловєров та Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Контракт українця з лондонським клубом діє до літа 2031 року. Минулого сезону Мудрик зіграв за "Челсі" 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

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