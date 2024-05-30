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Мілевський розповів, як вони з Алієвим у казино ховалися від Суркіса

30 травня 2024 11:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський розповів, як вони з Алієвим у казино ховалися від Суркіса
Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів кумедну історію зі своєї молодості. Її учасниками також стали Олександр Алієв та Ігор Суркіс.

Про історію в казино Мілевський розповів в ефірі на Твіч.

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Ігор Суркіс, Артем Мілевський, Олександр Алієв. Фото: football.ua

Мілевський зустрів Суркіса у казино

Мілевський розповів, що під час виступів у "Динамо", коли їм було по 17-18 років, вони з Алієвим прийшли поїсти до ресторану "Корона", де поряд було казино "Корона-клаб". Також неподалік мешкав президент "Динамо" Ігор Суркіс, який того дня прийшов до казино.

"Коротше, ми їмо, щось там по пивку. І заходить Михайлович у казино. А ми там сиділи за столиком. Я такий: "Що робимо?" І ми вмить під стіл, щоб нас ніхто не побачив. Швидко розрахувалися і вибігли звідти", — сказав Артем.

Також Мілевський зазначив, що Суркіс тоді міг навіть їх не впізнати, оскільки вони були дуже молодими.

Артем невдовзі може перейти працювати до "Динамо". Суркіс готовий надати йому посаду у клубі. Мілевський планує працювати у клубі скаутом.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. 

футбол
Артем Мілевський
Динамо
Ігор Суркіс
Олександр Аліев

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