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Милевский рассказал, как они с Алиевым в казино прятались от Суркиса

30 мая 2024 11:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милевский рассказал, как они с Алиевым в казино прятались от Суркиса
Бывший футболист Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал забавную историю из своей молодости. Ее участниками также стали Александр Алиев и Игорь Суркис.

Об истории в казино Милевский рассказал в эфире на Твич.

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Игорь Суркис, Артем Милевский, Александр Алиев. Фото: football.ua

Милевский встретил Суркиса в казино

Милевский рассказал, что во время выступлений в "Динамо", когда им было по 17-18 лет, они с Алиевым пришли поесть в ресторан "Корона", где рядом находилось казино "Корона-клаб". Также неподалеку жил президент "Динамо" Игорь Суркис, который в тот день пришел в казино.

"Короче, мы едим, что-то там по пивку. И заходит Михайлович в казино. А мы там сидели за столиком. Я такой: "Что делаем?" И мы моментально под стол, чтобы нас никто не увидел. Быстро рассчитались и выбежали оттуда", — сказал Артем.

Также Милевский отметил, что Суркис тогда мог даже их не узнать, поскольку они были очень молоды.

Артем вскоре может перейти работать в "Динамо". Суркис готов предоставить ему должность в клубе. Милевский планирует работать в клубе скаутом.

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

футбол
Артем Милевский
Динамо
Игорь Суркис
Александр Алиев

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