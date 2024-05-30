Милевский рассказал, как они с Алиевым в казино прятались от Суркиса
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал забавную историю из своей молодости. Ее участниками также стали Александр Алиев и Игорь Суркис.
Об истории в казино Милевский рассказал в эфире на Твич.
Милевский встретил Суркиса в казино
Милевский рассказал, что во время выступлений в "Динамо", когда им было по 17-18 лет, они с Алиевым пришли поесть в ресторан "Корона", где рядом находилось казино "Корона-клаб". Также неподалеку жил президент "Динамо" Игорь Суркис, который в тот день пришел в казино.
"Короче, мы едим, что-то там по пивку. И заходит Михайлович в казино. А мы там сидели за столиком. Я такой: "Что делаем?" И мы моментально под стол, чтобы нас никто не увидел. Быстро рассчитались и выбежали оттуда", — сказал Артем.
Также Милевский отметил, что Суркис тогда мог даже их не узнать, поскольку они были очень молоды.
Артем вскоре может перейти работать в "Динамо". Суркис готов предоставить ему должность в клубе. Милевский планирует работать в клубе скаутом.
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