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Милевский раскрыл секрет и впервые показал свою девушку

23 мая 2024 21:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Милевский раскрыл секрет и впервые показал свою девушку
Артем Милевский. Фото: Instagram/Timi1010
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский впервые показал фото со своей новой девушкой. Ранее он сам подтвердил эту информацию, а люди начали замечать их вместе в разных заведениях.

Соответствующее фото Милевский добавил в свой инстаграмм, передает Новини.LIVE.

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Интересно, что первой это фото опубликовала сама девушка, после чего еще добавила ее в историю с подписью: "Самые красивые в столице".

"Столица рулит"

Артем ответил ей уже в своей инстаграм-истории, добавив это самое фото.

"Столица рулит", — написал бывший футболист.

Если верить социальным сетям этой девушки, то зовут ее Олеся Макаревич. У нее четыре с половиной тысячи подписчиков. Приблизительно неделю назад она выкладывала фотографию с букетом цветов, можно предположить, что их подарил именно Артем.

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Артем Милевский
отношения
Динамо
Девушка недели

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