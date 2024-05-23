Мілевський розкрив секрет та вперше показав свою дівчину
Ексгравець збірної України та київського “Динамо” Артем Мілевський вперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Раніше він сам підтвердив цю інформацію, а люди почали помічати їх разом у різних закладах.
Відповідну світлину Мілевський додав у свій інстаграм, передає Новини.LIVE.
Цікаво, що першою це фото опублікувала сама дівчина, після чого ще додала її в історію з підписом: "Найгарніші у столиці".
"Столиця рулить"
Артем відповів їй вже у своїй інстаграм-історії додавши це саме фото.
"Столиця рулить", —- написав колишній футболіст.
Якщо вірити соціальним мережам цієї дівчини, звати її — Олеся Макаревич. В неї чотири з половиною тисячі підписників. Приблизно тиждень тому вона викладала світлину з букетом квітів, можна зробити висновок, що їх подарував саме Артем.
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