Мілевський розкрив секрет та вперше показав свою дівчину

Артем Мілевський. Фото: Instagram/Timi1010

Ексгравець збірної України та київського “Динамо” Артем Мілевський вперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Раніше він сам підтвердив цю інформацію, а люди почали помічати їх разом у різних закладах.

Відповідну світлину Мілевський додав у свій інстаграм, передає Новини.LIVE.

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Цікаво, що першою це фото опублікувала сама дівчина, після чого ще додала її в історію з підписом: "Найгарніші у столиці".

"Столиця рулить"

Артем відповів їй вже у своїй інстаграм-історії додавши це саме фото.

"Столиця рулить", —- написав колишній футболіст.

Якщо вірити соціальним мережам цієї дівчини, звати її — Олеся Макаревич. В неї чотири з половиною тисячі підписників. Приблизно тиждень тому вона викладала світлину з букетом квітів, можна зробити висновок, що їх подарував саме Артем.

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