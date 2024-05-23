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Мілевський розкрив секрет та вперше показав свою дівчину

23 травня 2024 21:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілевський розкрив секрет та вперше показав свою дівчину
Артем Мілевський. Фото: Instagram/Timi1010
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ексгравець збірної України та київського “Динамо” Артем Мілевський вперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Раніше він сам підтвердив цю інформацію, а люди почали помічати їх разом у різних закладах.

Відповідну світлину Мілевський додав у свій інстаграм, передає Новини.LIVE.

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Цікаво, що першою це фото опублікувала сама дівчина, після чого ще додала її в історію з підписом: "Найгарніші у столиці".

"Столиця рулить"

Артем відповів їй вже у своїй інстаграм-історії додавши це саме фото.

"Столиця рулить", —- написав колишній футболіст.

Якщо вірити соціальним мережам цієї дівчини, звати її — Олеся Макаревич. В неї чотири з половиною тисячі підписників. Приблизно тиждень тому вона викладала світлину з букетом квітів, можна зробити висновок, що їх подарував саме Артем.

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Артем Мілевський
відносини
Динамо
Дівчина тижня

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