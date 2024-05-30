Забарный станет игроком известного итальянского клуба — Борнмут готов продать украинца

Илья Забарный благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный получит возможность перейти в один из самых известных клубов Европы. Трансфер состоится сразу после Евро-2024.

"Борнмут" готов продать Забарного, если футболист согласится на переход, сообщает Daily Mail.

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Украинский защитник Илья Забарный стал одним из лучших игроков "Борнмута", который в минувшем сезоне досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе английского футбола. Выступление игрока обратило на него внимание некоторых топ-клубов.

Куда может перейти Забарный

Руководство итальянского "Милана" интересуется молодым защитником "Борнмута". Представители "россонери" не сомневаются, что 21-летний футболист быстро адаптируется в Серии А и надолго станет лидером обороны команды. Итальянцы готовы предложить за игрока сборной Украины 30 млн евро.

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Контракт Забарного с "Борнмутом" действует до лета 2028 года, и английский клуб не хочет продавать игрока до Евро-2024. После континентального первенства трансферная стоимость игрока может вырасти. К тому же известно об интересе к украинцу со стороны "Ливерпуля" и других клубов АПЛ.

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