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Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024

31 мая 2024 08:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может больше не сыграть за лондонский клуб. Появился новый претендент на молодого вингера, который готов сделать "синим" предложение по игроку. 

"Челси" готов отпустить украинца, если получит по нему выгодное предложение, сообщает Daily Mail

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Минувший сезон получился неоднозначным для Михаила Мудрика. В начале 2024 года полузащитник потерял место в составе "Челси", но сумел убедить Маурисио Почеттино в том, что способен приносить пользу команде. 

Недавно руководство "синих" снова поменяло наставника, и новый тренерский штаб собирается изменить состав команды. Мудрик больше не является "неприкасаемым" игроком лондонского клуба. 

Куда может уйти Мудрик 

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в трансфере 23-летнего футболиста. Новый главный тренер немецкой команды Венсан Компани работал в Англии и знает, на что способен украинский футболист. "Бавария" хочет взять Мудрика в аренду до конца сезона с правом выкупа. Но "Челси" будет настаивать на продаже футболиста. 

Михаил Мудрик
Георгий Судаков, Александр Гливинский, Максим Таловеров и Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Контракт украинца с лондонским клубом действует до лета 2031 года. В минувшем сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 36 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон. 

Милевский рассказал, как они с Алиевым в казино прятались от Суркиса. 

Сабо назвал футболиста "Динамо", который скоро сменит клуб. 

Михаил Мудрик
Челси
футбол
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Футбол трансферы

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