Лунин может больше не сыграть за Реал ни одного матча — о чем речь
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин стал главной трансферной целью известного клуба. Мадридцы могут продать вратаря уже в середине июня текущего года.
"Реалу" будет сложно удержать Лунина даже несмотря на предложение продлить контракт, сообщает Diario AS.
Андрей Лунин остается одной из главных трансферных целей сразу для нескольких известных клубов. Не исключено, что украинец уже сыграл свой последний поединок в составе "Реала". Он пропустит финал Лиги чемпионов из-за болезни, а после выздоровления отправится в сборную Украины для подготовки к Евро-2024.
Лунин попрощается с "Реалом"
Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани получил от руководства клуба разрешение на усиление состава команды. Один из самых высокооплачиваемых наставников в истории немецкого клуба хочет найти замену Мануэлю Нойеру и считает Андрея Лунина идеальным кандидатом для "Баварии". Мюнхенцы готовы заплатить за украинца 25 млн евро.
"Реал" собирался продлить контракт с Луниным, однако пока так и не сделал этого. Стороны согласовали условия нового соглашения, которое еще никто не подписал. Теперь не известно, собирается ли голкипер оставаться в Мадриде. Помимо "Баварии", им интересуются еще и "Манчестер Юнайтед" с "ПСЖ".
В минувшем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч во всех турнирах. Он в 12 поединках не пропустил ни одного гола в свои ворота.
Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.
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