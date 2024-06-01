Лунин может больше не сыграть за Реал ни одного матча — о чем речь

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин стал главной трансферной целью известного клуба. Мадридцы могут продать вратаря уже в середине июня текущего года.

"Реалу" будет сложно удержать Лунина даже несмотря на предложение продлить контракт, сообщает Diario AS.

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Андрей Лунин остается одной из главных трансферных целей сразу для нескольких известных клубов. Не исключено, что украинец уже сыграл свой последний поединок в составе "Реала". Он пропустит финал Лиги чемпионов из-за болезни, а после выздоровления отправится в сборную Украины для подготовки к Евро-2024.

Лунин попрощается с "Реалом"

Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани получил от руководства клуба разрешение на усиление состава команды. Один из самых высокооплачиваемых наставников в истории немецкого клуба хочет найти замену Мануэлю Нойеру и считает Андрея Лунина идеальным кандидатом для "Баварии". Мюнхенцы готовы заплатить за украинца 25 млн евро.

Андрей Лунин во время фотосессии. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" собирался продлить контракт с Луниным, однако пока так и не сделал этого. Стороны согласовали условия нового соглашения, которое еще никто не подписал. Теперь не известно, собирается ли голкипер оставаться в Мадриде. Помимо "Баварии", им интересуются еще и "Манчестер Юнайтед" с "ПСЖ".

В минувшем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч во всех турнирах. Он в 12 поединках не пропустил ни одного гола в свои ворота.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

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