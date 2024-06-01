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Лунин может больше не сыграть за Реал ни одного матча — о чем речь

1 июня 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может больше не сыграть за Реал ни одного матча — о чем речь
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин стал главной трансферной целью известного клуба. Мадридцы могут продать вратаря уже в середине июня текущего года. 

"Реалу" будет сложно удержать Лунина даже несмотря на предложение продлить контракт, сообщает Diario AS

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Андрей Лунин остается одной из главных трансферных целей сразу для нескольких известных клубов. Не исключено, что украинец уже сыграл свой последний поединок в составе "Реала". Он пропустит финал Лиги чемпионов из-за болезни, а после выздоровления отправится в сборную Украины для подготовки к Евро-2024. 

Лунин попрощается с "Реалом" 

Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани получил от руководства клуба разрешение на усиление состава команды. Один из самых высокооплачиваемых наставников в истории немецкого клуба хочет найти замену Мануэлю Нойеру и считает Андрея Лунина идеальным кандидатом для "Баварии". Мюнхенцы готовы заплатить за украинца 25 млн евро. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин во время фотосессии. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" собирался продлить контракт с Луниным, однако пока так и не сделал этого. Стороны согласовали условия нового соглашения, которое еще никто не подписал. Теперь не известно, собирается ли голкипер оставаться в Мадриде. Помимо "Баварии", им интересуются еще и "Манчестер Юнайтед" с "ПСЖ". 

В минувшем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч во всех турнирах. Он в 12 поединках не пропустил ни одного гола в свои ворота. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

Реал Мадрид
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Андрей Лунин
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