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Флик хочет убрать из Барселоны сразу несколько лидеров команды — о ком речь

31 мая 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Флик хочет убрать из Барселоны сразу несколько лидеров команды — о ком речь
Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" откажется от двух футболистов, которые играли в основном составе в минувшем сезоне. Об этом президента Жоана Лапорту попросил новый главный тренер Ханс-Дитер Флик. 

Немецкий специалист собирается изменить и усилить состав команды, сообщает Mundo Deportivo

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Ханс-Дитер Флик уже составил мнение о сильных и слабых качествах футболистов "Барселоны". Он еще полгода назад стал главным кандидатом на пост наставника команды и успел изучить игроков, с которыми будет работать. Не все они останутся в клубе на следующий сезон. 

Жоау Канселу уйдет из Барселоны
Жоау Канселу (справа) в матче за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" откажется от двух футболистов 

Универсальный защитник Жоау Канселу выступает за каталонский клуб на правах аренды из "Манчестер Сити". Новый главный тренер "Барселоны" считает, что не имеет смысла оставлять португальского футболиста в команде. "Барселона" не будет продлевать его аренду. Пока не известно, будут ли каталонцы искать нового игрока на левый фланг. Не исключено, что на эту позицию вернется Бальде.   

Рональд Араухо
Рональд Араухо и Хави Эрнандес. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Также из "Барселоны" уйдет защитник Рональд Араухо. Именно его ошибка привела к вылету каталонской команды из Лиги чемпионов. Уругваец не скрывал, что провел прошлый сезон в "Барселоне" только из-за просьбы бывшего тренера Хави Эрнандеса. Каталонцы хотят заработать на трансфере Араухо 80 млн евро. Игроком интересуются "Челси" и "ПСЖ". 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Забарный назвал игроков "Динамо", которыми интересуются в АПЛ.

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