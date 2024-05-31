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Флік хоче прибрати з Барселони одразу двох лідерів команди — про кого йдеться

31 травня 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Флік хоче прибрати з Барселони одразу двох лідерів команди — про кого йдеться
Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" відмовиться від двох футболістів, які грали в основному складі минулого сезону. Про це президента Жоана Лапорту попросив новий головний тренер Ганс-Дітер Флік.

Німецький фахівець збирається змінити та посилити склад команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ганс-Дітер Флік вже склав думку про сильні та слабкі якості футболістів "Барселони". Він ще пів року тому став головним кандидатом на посаду наставника команди та встиг вивчити гравців, з якими працюватиме. Не всі вони залишаться у клубі наступного сезону.

Жоау Канселу піде з Барселони
Жоау Канселу (праворуч) у матчі за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" відмовиться від двох футболістів

Універсальний захисник Жоау Канселу виступає за каталонський клуб на правах оренди із "Манчестер Сіті". Новий головний тренер "Барселони" вважає, що немає сенсу залишати португальського футболіста в команді. "Барселона" не продовжуватиме його оренду. Поки не відомо, чи каталонці шукатимуть нового гравця на лівий фланг. Не виключено, що на цю позицію повернеться Бальде.

Рональд Араухо
Рональд Араухо та Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Також із "Барселони" піде захисник Рональд Араухо. Саме його помилка призвела до вильоту каталонської команди з Ліги чемпіонів. Уругваєць не приховував, що провів минулий сезон у "Барселоні" лише через прохання колишнього тренера Хаві Ернандеса. Каталонці хочуть заробити на трансфері Араухо 80 млн євро. Гравцем цікавляться "Челсі" та "ПСЖ".

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

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Футбол трансфери
Ханс-Дітер Флік
футбол
спорт
Барселона

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