Флік хоче прибрати з Барселони одразу двох лідерів команди — про кого йдеться

Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Керівництво каталонської "Барселони" відмовиться від двох футболістів, які грали в основному складі минулого сезону. Про це президента Жоана Лапорту попросив новий головний тренер Ганс-Дітер Флік.

Німецький фахівець збирається змінити та посилити склад команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Жоау Канселу (праворуч) у матчі за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" відмовиться від двох футболістів

Універсальний захисник Жоау Канселу виступає за каталонський клуб на правах оренди із "Манчестер Сіті". Новий головний тренер "Барселони" вважає, що немає сенсу залишати португальського футболіста в команді. "Барселона" не продовжуватиме його оренду. Поки не відомо, чи каталонці шукатимуть нового гравця на лівий фланг. Не виключено, що на цю позицію повернеться Бальде.

Рональд Араухо та Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Також із "Барселони" піде захисник Рональд Араухо. Саме його помилка призвела до вильоту каталонської команди з Ліги чемпіонів. Уругваєць не приховував, що провів минулий сезон у "Барселоні" лише через прохання колишнього тренера Хаві Ернандеса. Каталонці хочуть заробити на трансфері Араухо 80 млн євро. Гравцем цікавляться "Челсі" та "ПСЖ".

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