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Забарний назвав гравців Динамо, якими цікавляться в АПЛ

31 травня 2024 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний назвав гравців Динамо, якими цікавляться в АПЛ
Ілля Забарний під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний поділився думкою про гру партнерів із національної команди у закордонних клубах. Футболісти назвав гравців, які найближчим часом можуть піти з "Динамо".

Забарний в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець" пояснив, як протистоїть Михайлу Мудрику на полі.

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Ілля Забарний переглядає матчі суперників перед поєдинками "Борнмуту". Він вивчає манеру гри футболістів групи атаки. Захисник заявив, що є супротивники, яким важко протистояти на полі. Одним із них є Мудрик.

Забарний вважає швидкість головною перевагою українського вінгера над іншими футболістами. Мудрику було складно впоратися із тиском в Англії, але поступово він стає важливим гравцем для "Челсі".

Володимир Бражко
Володимир Бражко дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто з українців може переїхати до Англії

Забарний підтвердив інформацію про те, що деякі клуби АПЛ стежать за прогресом футболістів збірної України. Ілля не назвав ці команди, але заявив про їхній інтерес до двох гравців київського "Динамо".

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст "Борнмута" вважає, що Володимир Бражко та Микола Шапаренко можуть продовжити кар'єру в Англії. Проте місцеві клуби поки що не готові зробити "Динамо" пропозиції щодо цих гравців, оскільки в АПЛ насторожено ставляться до футболістів з України.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Шовковський назвав головне розчарування у "Динамо" та поділився планами на новий сезон. 

Мілевський розповів, як вони з Алієвим у казино ховалися від Суркіса. 

Сабо назвав футболіста "Динамо", який скоро змінить клуб. 

спорт
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Футбол трансфери
Володимир Бражко
футбол
Микола Шапаренко
Ілля Забарний

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