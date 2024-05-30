Сабо назвав футболіста Динамо, який скоро змінить клуб

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо підбив підсумок сезону в УПЛ. Фахівець назвав найкращого футболіста Прем'єр-ліги та київського "Динамо".

Сабо не сумнівається, що "Динамо" найближчим часом доведеться продати цього гравця, повідомляє Sport News.

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Йожеф Сабо високо оцінив ігровий потенціал донецького "Шахтаря". Фахівець вважає, що "гірники" за сукупністю причин заслужили перемогу цього сезону. Але найкращим гравцем чемпіонату України колишній тренер вважає представника "Динамо".

Володимир Бражко із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого Сабо вважає лідером "біло-синіх"

Йожеф Сабо нагадав про те, що цінує у гравцях універсальність. Він вважає найкращим півзахисником чемпіонату України та київського "Динамо" молодого Володимира Бражка. На думку Сабо, 22-річний хавбек вміє атакувати й відбирати м'ячі. Він добре б'є по воротах як ногами, і головою.

Сабо поділився інсайдом про те, що Бражко незабаром піде з "Динамо". Півзахисником цікавиться топклуб із Європи. Експерт вважає, що це негативно вплине на грі "Динамо", оскільки в команді більше немає гравців з такими навичками.

Володимир Бражко із прапором України. Фото: пресслужба "Динамо"

Нинішнього сезону Бражко зіграв за "Динамо" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Контракт півзахисника із київським клубом діє до літа 2028 року.

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