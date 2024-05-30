Жирона буде змушена продати Довбика — форвардом цікавиться топклуб

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Місцевий клуб запропонує каталонцям великі гроші за найкращого бомбардира сезону в чемпіонаті Іспанії.

Головним претендентом на Довбика став "Наполі", повідомляє Mundo Deportivo.

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Арт "Жирони" на честь Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика до "Наполі"

Головний тренер неаполітанської команди Антоніо Конте погодився очолити "Наполі" за умови, що йому виділять бюджет на посилення складу. Італійський наставник вважає Артема Довбика ідеальним форвардом своєї ігрової моделі.

Артем Довбик із дитиною. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполі" запропонують за українця 40 млн євро. Ця сума влаштує "Жирону", яка нещодавно відмовилася продати Артема мадридському "Атлетіко" за 25 млн. Італійський клуб проведе переговори з каталонським клубом та агентом українця, а після Євро-2024 може оголосити про трансфер гравця.

Цього сезону Довбик зіграв за "Жирону" 36 матчів у Ла-Лізі. Він забив 24 м'ячі та зробив 8 результативних передач.

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