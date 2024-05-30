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Челсі запропонує Барселоні величезні гроші за одного з лідерів каталонської команди

30 травня 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Челсі запропонує Барселоні величезні гроші за одного з лідерів каталонської команди
Футболісти "Барселони" святкують перемогу Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб лондонського "Челсі" попросив керівництво англійського клубу підписати одного з футболістів каталонської "Барселони". На цей трансфер "сині" готові витратити дуже солідну суму.

"Челсі" має намір серйозно зміцнити склад перед стартом нового сезону, повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска почав змінювати склад лондонської команди. Після виходу з клубу ветерана Тіагу Сілви "синім" знадобився новий центральний захисник. Вже відомо, хто може замінити бразильця на "Стемфорд Брідж".

"Челсі" придбає зірку "Барселони"

Лондонський клуб запропонує каталонцям 80 млн євро за центрального захисника Рональда Араухо. Уругвайський футболіст ще нещодавно вважався футболістом, якого "Барселона" не готова була продавати за жодні гроші. Проте наприкінці сезону 25-річний захисник демонстрував, що не зацікавлений у співпраці з каталонцями.

Рональд Араухо
Рональд Араухо на тренуванні. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Контракт Араухо із "Барселоною" діє до літа 2026 року. Нещодавно Рональд заявив, що рік тому його умовив залишитися в клубі Хаві Ернандес, але нещодавно керівництво "синьо-гранатових" звільнило цього тренера. "Барселона" може погодитись продати уругвайця.

У сезоні-2023/2024 Араухо зіграв за "Барселону" 35 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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