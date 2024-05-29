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Флік прокоментував призначення на посаду головного тренера Барселони

29 травня 2024 16:43
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Флік прокоментував призначення на посаду головного тренера Барселони
Президент "Барселони" Жоан Лапорта (ліворуч) та тренер Хант-Дітер Флік. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий головний тренер "Барселони" Ханс-Дітер Флік прокоментував призначення до каталонського клубу. Німецький фахівець пообіцяв вболівальникам нові перемоги.

Флік замінив на посаді головного тренера "Барселони" Хаві Ернандеса, нагадує офіційний сайт клубу.

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Ханс-Дітер Флік підписав із "Барселоною" контракт терміном на два сезони. Разом із ним до каталонського клубу прийшли асистент Маркус Зорг та тренер воротарів Тоні Тапалович.

Флік подякував керівництву "Барселони" за довіру та пояснив свій вибір клубу тим, що сповідує таку саму ігрову філософію, як і каталонська команда. Наставник не сумнівається у тому, що досягне успіхів у "Барселоні", а також пообіцяв уболівальникам нові перемоги.

Що відомо про нового тренера "Барси"

Німецький наставник був помічником Йоахіма Льова у збірній Німеччини з 2006 по 2014 роки. У сезоні 2019/2020 він замінив Ніко Ковача на чолі "Баварії" і досяг вражаючих успіхів.

Ханс-Дітер Флік
Ханс-Дітер Флік у "Барселоні". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

У тому сезоні мюнхенська команда виграла Лігу чемпіонів, Бундеслігу та Кубок Німеччини. "Баварія" перемогла у всіх матчах ЛЧ при Фліку під час тріумфальної кампанії, а її наставника було визнано "Тренером року" за версією УЄФА.

Після цього Флік працював у збірній Німеччини, яка за нього не вийшла з групи на Кубку Світу-2022.

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У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" під час окупації "руськім міром".

Ханс-Дітер Флік
тренер
футбол
спорт
Барселона

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