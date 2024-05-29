Флик прокомментировал назначение на пост главного тренера Барселоны
Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал назначение в каталонский клуб. Немецкий специалист пообещал болельщикам новые победы.
Флик заменил на посту главного тренера "Барселоны" Хави Эрнандеса, напоминает официальный сайт клуба.
Ханс-Дитер Флик подписал с "Барселоной" контракт сроком на два сезона. Вместе с ним в каталонский клуб пришли ассистент Маркус Зорг и тренер вратарей Тони Тапалович.
Флик поблагодарил руководство "Барселоны" за доверие и объяснил свой выбор клуба тем, что исповедует такую же игровую философию, как и каталонская команда. Наставник не сомневается в том, что добьется успехов в "Барселоне", а также пообещал болельщикам новые победы.
Что известно о новом тренер "Барсы"
Немецкий наставник был помощником Йоахима Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 годы. В сезоне 2019/2020 он заменил Нико Ковача во главе "Баварии" и добился впечатляющих успехов.
В том сезоне мюнхенская команда выиграла Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. "Бавария" победила во всех матчах ЛЧ при Флике во время триумфальной кампании, а ее наставник был признан "Тренером года" по версии УЕФА.
После этого Флик работал в сборной Германии, которая при нем не вышла из группы на Кубке Мира-2022.
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