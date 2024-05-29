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Флик прокомментировал назначение на пост главного тренера Барселоны

29 мая 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Флик прокомментировал назначение на пост главного тренера Барселоны
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта (слева) и тренер Хант-Дитер Флик. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал назначение в каталонский клуб. Немецкий специалист пообещал болельщикам новые победы. 

Флик заменил на посту главного тренера "Барселоны" Хави Эрнандеса, напоминает официальный сайт клуба. 

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Ханс-Дитер Флик подписал с "Барселоной" контракт сроком на два сезона. Вместе с ним в каталонский клуб пришли ассистент Маркус Зорг и тренер вратарей Тони Тапалович. 

Флик поблагодарил руководство "Барселоны" за доверие и объяснил свой выбор клуба тем, что исповедует такую же игровую философию, как и каталонская команда. Наставник не сомневается в том, что добьется успехов в "Барселоне", а также пообещал болельщикам новые победы. 

Что известно о новом тренер "Барсы" 

Немецкий наставник был помощником Йоахима Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 годы. В сезоне 2019/2020 он заменил Нико Ковача во главе "Баварии" и добился впечатляющих успехов. 

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик в "Барселоне". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

В том сезоне мюнхенская команда выиграла Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. "Бавария" победила во всех матчах ЛЧ при Флике во время триумфальной кампании, а ее наставник был признан "Тренером года" по версии УЕФА. 

После этого Флик работал в сборной Германии, которая при нем не вышла из группы на Кубке Мира-2022. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

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Ханс-Дитер Флик

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