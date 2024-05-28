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Хави угрожает Барселоне судом — чего хочет тренер

28 мая 2024 18:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави угрожает Барселоне судом — чего хочет тренер
Хави Эрнандес во время тренировки. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес требует от руководства каталонского клуба выплаты компенсации за досрочное увольнение. Наставник просит заплатить всем его помощникам.

Контракт Хави и его штаба с "Барселоной" действует до лета 2025 года, напоминает Diario AS

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В середине нынешнего сезона Хави принял решение досрочно уйти из "Барселоны" вне зависимости от результатов. После серии побед он передумал и заявил, что останется до конца своего контракта. Но спустя несколько недель президент клуба Жоан Лапорта решил уволить наставника. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Чего Хави добивается от "Барселоны" 

Наставник каталонской команды готов отказаться от выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. Однако это касается только самого Хави. Он настаивает на том, чтобы клуб заплатил всем его помощникам. 

Речь идет об ассистенте Хави и его брате Оскаре Эрнандесе, а также о другом помощнике Серхио Алегре. Также в тренерский штаб входят физиотерапевты Иван Торрес и Карлос Ногейра, скауты Дэвид Пратс, Серхио Гарсия и Тони Лобо, и менеджер по связям с общественностью Эду Поло. 

"Барселона" должна заплатить этим специалистам 3 млн евро. Если клуб откажется это делать, Хави готов обратиться в суд. В таком случае он потребует, чтобы и ему выплатили дополнительно 12 млн евро. 

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"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса". 

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