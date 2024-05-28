Челси официально назначил нового тренера — что о нем известно

Энцо Мареска (слева) и Хосеп Гвардиола. Фото: instagram.com/2mrsca/

Новым главным тренером "Челси" стал итальянский специалист Энцо Мареска. Переговоры сторон завершились подписанием долгосрочного контракта.

Мареска в ближайшее время приступит к своим обязанностям, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Энцо Мареска во время работы в "Лестере". Фото: instagram.com/2mrsca/

Мареска возглавил "Челси"

Год назад Энцо Мареска стал главным тренером "Лестера". В первый же сезон в клубе он вернул команду в элитный дивизион благодаря победе в Чемпионшипе. "Лисы" получат за 44-летнего наставника 10 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Мареска заключил контракт с "Челси" до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на сезон. До того как возглавить "Лестер", итальянец работал тренером в "Манчестер Сити", "Вест Хэме", "Севилье", "Асколи" и "Парме".

В качестве футболиста Мареска становился чемпионом Италии с "Ювентусом", а также дважды выигрывал Кубок УЕФА в составе "Севильи".

"Челси" занял 6 место в турнирной таблице по итогам нынешнего сезона. Команда примет участие в квалификации Лиги Конференций.

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