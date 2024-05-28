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Челси официально назначил нового тренера — что о нем известно

28 мая 2024 16:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси официально назначил нового тренера — что о нем известно
Энцо Мареска (слева) и Хосеп Гвардиола. Фото: instagram.com/2mrsca/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новым главным тренером "Челси" стал итальянский специалист Энцо Мареска. Переговоры сторон завершились подписанием долгосрочного контракта. 

Мареска в ближайшее время приступит к своим обязанностям, сообщает журналист Фабрицио Романо

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Руководство "Челси" выбирало нового наставника из двух кандидатур. Переговоры с экс-тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом не увенчались успехом. А вот Энцо Мареска согласился с условиями "синих". 

Энцо Мареска
Энцо Мареска во время работы в "Лестере". Фото: instagram.com/2mrsca/

Мареска возглавил "Челси" 

Год назад Энцо Мареска стал главным тренером "Лестера". В первый же сезон в клубе он вернул команду в элитный дивизион благодаря победе в Чемпионшипе. "Лисы" получат за 44-летнего наставника 10 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации. 

Мареска заключил контракт с "Челси" до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на сезон. До того как возглавить "Лестер", итальянец работал тренером в "Манчестер Сити", "Вест Хэме", "Севилье", "Асколи" и "Парме". 

В качестве футболиста Мареска становился чемпионом Италии с "Ювентусом", а также дважды выигрывал Кубок УЕФА в составе "Севильи". 

"Челси" занял 6 место в турнирной таблице по итогам нынешнего сезона. Команда примет участие в квалификации Лиги Конференций. 

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Энцо Мареска

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