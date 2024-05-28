Челси официально назначил нового тренера — что о нем известно
Новым главным тренером "Челси" стал итальянский специалист Энцо Мареска. Переговоры сторон завершились подписанием долгосрочного контракта.
Мареска в ближайшее время приступит к своим обязанностям, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Руководство "Челси" выбирало нового наставника из двух кандидатур. Переговоры с экс-тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом не увенчались успехом. А вот Энцо Мареска согласился с условиями "синих".
Мареска возглавил "Челси"
Год назад Энцо Мареска стал главным тренером "Лестера". В первый же сезон в клубе он вернул команду в элитный дивизион благодаря победе в Чемпионшипе. "Лисы" получат за 44-летнего наставника 10 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации.
Мареска заключил контракт с "Челси" до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на сезон. До того как возглавить "Лестер", итальянец работал тренером в "Манчестер Сити", "Вест Хэме", "Севилье", "Асколи" и "Парме".
В качестве футболиста Мареска становился чемпионом Италии с "Ювентусом", а также дважды выигрывал Кубок УЕФА в составе "Севильи".
"Челси" занял 6 место в турнирной таблице по итогам нынешнего сезона. Команда примет участие в квалификации Лиги Конференций.
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