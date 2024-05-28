Челсі офіційно призначив нового тренера — що про нього відомо
Новим головним тренером "Челсі" став італійський фахівець Енцо Мареска. Переговори сторін завершились підписанням довгострокового контракту.
Мареска найближчим часом приступить до своїх обов'язків, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Керівництво "Челсі" обирало нового наставника із двох кандидатур. Переговори з екстренером "Барселони" Хаві Ернандесом не мали успіху. А ось Енцо Мареска погодився з умовами "синіх".
Мареска очолив "Челсі"
Торік Енцо Мареска став головним тренером "Лестера". У перший же сезон у клубі він повернув команду до елітного дивізіону завдяки перемозі в Чемпіоншипі. "Лиси" отримають за 44-річного наставника 10 млн фунтів стерлінгів як компенсацію.
Мареска уклав контракт із "Челсі" до літа 2029 року з можливістю продовження угоди ще на сезон. До того як очолити "Лестер", італієць працював тренером у "Манчестер Сіті", "Вест Гемі", "Севільї", "Асколі" та "Пармі".
Як футболіст Мареска ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом", а також двічі вигравав Кубок УЄФА у складі "Севільї".
"Челсі" посів 6 місце у турнірній таблиці за підсумками нинішнього сезону. Команда візьме участь у кваліфікації Ліги Конференцій.
Нагадаємо, Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.
Судаков піде з "Шахтаря" після Євро-2024 — що відомо.
Роналду отримав нову вигідну пропозицію — португалець продовжить кар'єру.
Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.
"Полісся" представило головного тренера та оголосило про перехід лідерів "Дніпра-1" та "Кривбасу".
Читайте Новини.LIVE!