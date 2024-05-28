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Челсі офіційно призначив нового тренера — що про нього відомо

28 травня 2024 16:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Челсі офіційно призначив нового тренера — що про нього відомо
Енцо Мареска (ліворуч) та Хосеп Гвардіола. Фото: instagram.com/2mrsca/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новим головним тренером "Челсі" став італійський фахівець Енцо Мареска. Переговори сторін завершились підписанням довгострокового контракту.

Мареска найближчим часом приступить до своїх обов'язків, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Керівництво "Челсі" обирало нового наставника із двох кандидатур. Переговори з екстренером "Барселони" Хаві Ернандесом не мали успіху. А ось Енцо Мареска погодився з умовами "синіх".

Енцо Мареска
Енцо Мареска під час роботи у "Лестері". Фото: instagram.com/2mrsca/

Мареска очолив "Челсі"

Торік Енцо Мареска став головним тренером "Лестера". У перший же сезон у клубі він повернув команду до елітного дивізіону завдяки перемозі в Чемпіоншипі. "Лиси" отримають за 44-річного наставника 10 млн фунтів стерлінгів як компенсацію.

Мареска уклав контракт із "Челсі" до літа 2029 року з можливістю продовження угоди ще на сезон. До того як очолити "Лестер", італієць працював тренером у "Манчестер Сіті", "Вест Гемі", "Севільї", "Асколі" та "Пармі".

Як футболіст Мареска ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом", а також двічі вигравав Кубок УЄФА у складі "Севільї".

"Челсі" посів 6 місце у турнірній таблиці за підсумками нинішнього сезону. Команда візьме участь у кваліфікації Ліги Конференцій.

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"Полісся" представило головного тренера та оголосило про перехід лідерів "Дніпра-1" та "Кривбасу".

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Енцо Мареска

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