Хаві хочуть бачити тренером Мудрика в Челсі
Легендарний у минулому іспанський футболіст Хаві Ернандес втратив посаду головного тренера "Барселони". При цьому довго сидіти без роботи він не буде.
За інформацією журналіста Педро Алмейди, Хаві хоче бачити "Челсі".
Хаві очолить "Челсі"
За інформацією джерела, американські власники "Челсі" зацікавлені в Хаві, але спочатку хочуть оцінити, наскільки іспанець підходить під структуру клубу.
На посаду тренера "Челсі" претендував португалець Рубен Аморім із "Спортінга", але від його кандидатури відмовилися. Наразі ведуться переговори з колишнім головним тренером "Брайтона" та "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Минулого сезону "Челсі" посів шосте місце в АПЛ і вийшов у Лігу конференцій. Всупереч результату, клуб звільнив головного тренера Маурісіо Почеттіно.
"Барселона" минулого сезону посіла друге місце в Ла Лізі, поступившись лише мадридському "Реалу". Хаві звільнили з клубу після непорозуміння щодо трансферів.
Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.
Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.
Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.
Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.
Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".
Читайте Новини.LIVE!