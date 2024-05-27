Хаві хочуть бачити тренером Мудрика в Челсі

Хаві Ернандес може очолити "Челсі". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Легендарний у минулому іспанський футболіст Хаві Ернандес втратив посаду головного тренера "Барселони". При цьому довго сидіти без роботи він не буде.

За інформацією журналіста Педро Алмейди, Хаві хоче бачити "Челсі".

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Хаві очолить "Челсі"

За інформацією джерела, американські власники "Челсі" зацікавлені в Хаві, але спочатку хочуть оцінити, наскільки іспанець підходить під структуру клубу.

На посаду тренера "Челсі" претендував португалець Рубен Аморім із "Спортінга", але від його кандидатури відмовилися. Наразі ведуться переговори з колишнім головним тренером "Брайтона" та "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону "Челсі" посів шосте місце в АПЛ і вийшов у Лігу конференцій. Всупереч результату, клуб звільнив головного тренера Маурісіо Почеттіно.

"Барселона" минулого сезону посіла друге місце в Ла Лізі, поступившись лише мадридському "Реалу". Хаві звільнили з клубу після непорозуміння щодо трансферів.

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