Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хаві хочуть бачити тренером Мудрика в Челсі arrow

Хаві хочуть бачити тренером Мудрика в Челсі

27 травня 2024 09:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Хаві хочуть бачити тренером Мудрика в Челсі
Хаві Ернандес може очолити "Челсі". Фото: REUTERS/Pablo Morano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний у минулому іспанський футболіст Хаві Ернандес втратив посаду головного тренера "Барселони". При цьому довго сидіти без роботи він не буде.

За інформацією журналіста Педро Алмейди, Хаві хоче бачити "Челсі".

Читайте також:
Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно залишив "Челсі". Фото: "Челсі"

Хаві очолить "Челсі"

За інформацією джерела, американські власники "Челсі" зацікавлені в Хаві, але спочатку хочуть оцінити, наскільки іспанець підходить під структуру клубу.

На посаду тренера "Челсі" претендував португалець Рубен Аморім із "Спортінга", але від його кандидатури відмовилися. Наразі ведуться переговори з колишнім головним тренером "Брайтона" та "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону "Челсі" посів шосте місце в АПЛ і вийшов у Лігу конференцій. Всупереч результату, клуб звільнив головного тренера Маурісіо Почеттіно.

"Барселона" минулого сезону посіла друге місце в Ла Лізі, поступившись лише мадридському "Реалу". Хаві звільнили з клубу після непорозуміння щодо трансферів.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

футбол
Барселона
Хаві Ернандес
Челсі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи