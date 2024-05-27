Хави хотят видеть тренером Мудрика в Челси

Хави Эрнандес может возглавить "Челси". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Легендарный в прошлом испанский футболист Хави Эрнандес потерял должность главного тренера "Барселоны". При этом долго сидеть без работы он не будет.

По информации журналиста Педро Алмейды, Хави хочет видеть "Челси".

Читайте также:

Маурисио Почеттино покинул "Челси". Фото: "Челси"

Хави возглавит "Челси"

По информации источника, американские владельцы "Челси" заинтересованы в Хави, но изначально они хотят оценить, насколько испанец подходит под структуру клуба.

На должность тренера "Челси" претендовал португалец Рубен Аморим из "Спортинга", но от его кандидатуры отказались. Сейчас ведутся переговоры с бывшим главным тренером "Брайтона" и "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В прошедшем сезоне "Челси" занял шестое место в АПЛ и вышел в Лигу конференций. Несмотря на результат клуб уволил главного тренера Мауриссио Почеттино.

"Барселона" в прошедшем сезоне заняла второе место в Ла Лиге, уступив лишь мадридскому "Реалу". Хави уволили из клуба после недопонимания в вопросе трансферов.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".