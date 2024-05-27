Хави хотят видеть тренером Мудрика в Челси
Легендарный в прошлом испанский футболист Хави Эрнандес потерял должность главного тренера "Барселоны". При этом долго сидеть без работы он не будет.
По информации журналиста Педро Алмейды, Хави хочет видеть "Челси".
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По информации источника, американские владельцы "Челси" заинтересованы в Хави, но изначально они хотят оценить, насколько испанец подходит под структуру клуба.
На должность тренера "Челси" претендовал португалец Рубен Аморим из "Спортинга", но от его кандидатуры отказались. Сейчас ведутся переговоры с бывшим главным тренером "Брайтона" и "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В прошедшем сезоне "Челси" занял шестое место в АПЛ и вышел в Лигу конференций. Несмотря на результат клуб уволил главного тренера Мауриссио Почеттино.
"Барселона" в прошедшем сезоне заняла второе место в Ла Лиге, уступив лишь мадридскому "Реалу". Хави уволили из клуба после недопонимания в вопросе трансферов.
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