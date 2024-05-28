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Хаві загрожує Барселоні судом — чого хоче тренер

28 травня 2024 18:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві загрожує Барселоні судом — чого хоче тренер
Хаві Ернандес під час тренування. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес вимагає від керівництва каталонського клубу виплати компенсації за дострокове звільнення. Наставник просить заплатити всім його помічникам.

Контракт Хаві та його штабу з "Барселоною" діє до літа 2025 року, нагадує Diario AS.

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У середині цього сезону Хаві ухвалив рішення достроково піти з "Барселони" незалежно від результатів. Після серії перемог він передумав та заявив, що залишиться до кінця свого контракту. Але через декілька тижнів президент клубу Жоан Лапорт вирішив звільнити наставника.

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Чого Хаві добивається від "Барселони"

Наставник каталонської команди готовий відмовитись від виплати компенсації за дострокове розірвання контракту. Однак це стосується лише самого Хаві. Він наполягає на тому, щоби клуб заплатив усім його помічникам.

Йдеться про асистента Хаві та його брата Оскара Ернандеса, а також про іншого помічника Серхіо Алегре. Також до тренерського штабу входять фізіотерапевти Іван Торрес та Карлос Ногейра, скаути Девід Пратс, Серхіо Гарсія та Тоні Лобо та менеджер зі зв'язків з громадськістю Еду Поло.

"Барселона" має заплатити цим фахівцям 3 млн євро. Якщо клуб відмовиться це робити, Хаві готовий звернутись до суду. У такому разі він вимагатиме, щоб і йому виплатили додатково 12 млн євро.

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"Полісся" представило головного тренера та оголосило про перехід лідерів "Дніпра-1" та "Кривбасу".

спорт
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Барселона
Хаві Ернандес
тренер

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