Челси предложит Барселоне огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды

Футболисты "Барселоны" празднуют победу. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Тренерский штаб лондонского "Челси" попросил руководство английского клуба подписать одного из футболистов каталонской "Барселоны". На этот трансфер "синие" готовы потратить очень солидную сумму.

"Челси" собирается серьезно укрепить состав перед стартом нового сезона, сообщает Daily Mail.

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"Челси" купит звезду "Барселоны"

Лондонский клуб предложит каталонцам 80 млн евро за центрального защитника Рональда Араухо. Уругвайский футболист еще недавно считался футболистам, которого "Барселона" не готова была продавать ни за какие деньги. Однако в конце сезона 25-летний защитник демонстрировал, что не заинтересован в сотрудничестве с каталонцами.

Рональд Араухо на тренировке. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Контракт Араухо с "Барселоной" действует до лета 2026 года. Не так давно Рональд заявил, что год назад его уговорил остаться в клубе Хави Эрнандес, но недавно руководство "сине-гранатовых" уволило этого тренера. "Барселона" может согласиться продать уругвайца.

В сезоне 2023/2024 Араухо сыграл за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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