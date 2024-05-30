Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Челси предложит Барселоне огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды arrow

Челси предложит Барселоне огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды

30 мая 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси предложит Барселоне огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды
Футболисты "Барселоны" празднуют победу. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб лондонского "Челси" попросил руководство английского клуба подписать одного из футболистов каталонской "Барселоны". На этот трансфер "синие" готовы потратить очень солидную сумму. 

"Челси" собирается серьезно укрепить состав перед стартом нового сезона, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска начал менять состав лондонской команды. После ухода из клуба ветерана Тиагу Силвы "синим" понадобился новый центральный защитник. Уже известно, кто может заменить бразильца на "Стэмфорд Бридж". 

"Челси" купит звезду "Барселоны" 

Лондонский клуб предложит каталонцам 80 млн евро за центрального защитника Рональда Араухо. Уругвайский футболист еще недавно считался футболистам, которого "Барселона" не готова была продавать ни за какие деньги. Однако в конце сезона 25-летний защитник демонстрировал, что не заинтересован в сотрудничестве с каталонцами. 

Рональд Араухо
Рональд Араухо на тренировке. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Контракт Араухо с "Барселоной" действует до лета 2026 года. Не так давно Рональд заявил, что год назад его уговорил остаться в клубе Хави Эрнандес, но недавно руководство "сине-гранатовых" уволило этого тренера. "Барселона" может согласиться продать уругвайца. 

В сезоне 2023/2024 Араухо сыграл за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Барселона
Челси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление